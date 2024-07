Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Covestro-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 54,74 EUR.

Die Covestro-Aktie musste um 09:03 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 54,74 EUR. Die Covestro-Aktie sank bis auf 54,74 EUR. Bei 54,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 3.581 Covestro-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 55,66 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 1,65 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 02.02.2024 Kursverluste bis auf 44,57 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 22,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,218 EUR je Covestro-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,75 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 30.04.2024 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,51 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 30.07.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Covestro.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,904 EUR je Aktie aus.

