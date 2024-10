Covestro Aktie News: Covestro verteidigt Stellung am Dienstagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Covestro hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Covestro-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 58,36 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:45 Uhr bei der Covestro-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 58,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 58,44 EUR. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 58,34 EUR ein. Bei 58,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 122.244 Covestro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 58,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,24 Prozent. Am 02.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 23,63 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,161 EUR je Covestro-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,67 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Covestro gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

2024 dürfte Covestro einen Verlust von -0,506 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

