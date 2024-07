Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit stabiler Tendenz

Kurs der Covestro

Die Aktie von Covestro zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Covestro-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 54,74 EUR.

Die Covestro-Aktie wies um 11:46 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 54,74 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 54,92 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 54,44 EUR. Bei 54,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 60.533 Covestro-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.07.2024 erreicht. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 1,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Covestro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,218 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Covestro 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 58,75 EUR.

Covestro ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro -0,14 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,22 Prozent zurück. Hier wurden 3,51 Mrd. EUR gegenüber 3,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Covestro am 30.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,904 EUR im Jahr 2024 aus.

