Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Covestro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 54,12 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 54,12 EUR zu. Bei 54,16 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.622 Covestro-Aktien.

Am 09.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,57 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,181 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,00 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 30.07.2024 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,24 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,69 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte Covestro die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,420 EUR ausweisen wird.

