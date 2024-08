Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag höher

So entwickelt sich Covestro

Die Aktie von Covestro zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 53,86 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 53,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.429 Covestro-Aktien.

Am 09.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 55,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 3,34 Prozent zulegen. Bei 44,57 EUR fiel das Papier am 02.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,181 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,00 EUR.

Covestro ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3,69 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 3,72 Mrd. EUR umsetzen können.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,420 EUR je Covestro-Aktie in den Büchern stehen.

