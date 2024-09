Covestro Aktie News: Covestro am Montagmittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 55,86 EUR ab.

Die Covestro-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 55,86 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Covestro-Aktie bisher bei 55,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,18 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.374 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,90 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,86 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 25,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,00 EUR für die Covestro-Aktie.

Am 30.07.2024 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,69 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,72 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,492 EUR ausweisen wird.

