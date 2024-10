Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Mittag um Nulllinie

Blick auf Covestro-Kurs

Die Aktie von Covestro zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Covestro-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 58,44 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 58,44 EUR bewegte sich die Covestro-Aktie um 11:37 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 58,48 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Covestro-Aktie bis auf 58,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.892 Covestro-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 44,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,161 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 59,67 EUR.

Am 30.07.2024 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Laut Analysten dürfte Covestro im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,506 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

