Covestro Aktie News: Covestro am Mittag in Grün

So entwickelt sich Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 55,68 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 55,68 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,98 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,96 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.543 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2024 bei 56,90 EUR. Gewinne von 2,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 44,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Covestro-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,181 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,00 EUR je Covestro-Aktie aus.

Covestro ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,69 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,492 EUR je Covestro-Aktie.

