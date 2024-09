Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Covestro-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 55,66 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 15:51 Uhr bei der Covestro-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 55,66 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 55,98 EUR. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 55,58 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 137.997 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2024 markierte das Papier bei 56,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 2,18 Prozent niedriger. Am 02.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,57 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 19,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Covestro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,181 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Covestro 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 58,00 EUR.

Am 30.07.2024 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Laut Analysten dürfte Covestro im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,492 EUR einfahren.

