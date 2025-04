Donnerstagshandel in New York: Dow Jones-Anleger bekommen letztendlich kalte Füße

Kursentwicklung im Fokus

So performte der Dow Jones am vierten Tag der Woche schlussendlich.

Am Donnerstag tendierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 3,98 Prozent leichter bei 40.545,93 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 16,541 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,16 Prozent schwächer bei 41.736,08 Punkten in den Handel, nach 42.225,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 41.173,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 40.513,11 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 2,02 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 03.03.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 43.191,24 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 03.01.2025, bei 42.732,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.04.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39.127,14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 fiel der Index bereits um 4,36 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 45.054,36 Punkte. Bei 40.513,11 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 3,30 Prozent auf 540,44 USD), Johnson Johnson (+ 2,87 Prozent auf 159,82 USD), Coca-Cola (+ 2,59 Prozent auf 73,18 USD), McDonalds (+ 2,15 Prozent auf 318,27 USD) und Verizon (+ 1,97 Prozent auf 45,62 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Nike (-14,44 Prozent auf 55,58 USD), Boeing (-10,47 Prozent auf 150,91 USD), American Express (-9,97 Prozent auf 247,82 USD), Apple (-9,25 Prozent auf 203,19 USD) und Walt Disney (-9,24 Prozent auf 88,84 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 80.871.115 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,060 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

