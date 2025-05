So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagvormittag

31.05.25 09:48 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Bitcoin ist am Vormittag 103.778,89 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 09:40 um -0,28 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 104.065,25 US-Dollar stand. Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,4 Prozent. Bei einem Kurs von 14,19 EUR beträgt die Performance seit Auflage 53,9 Prozent. Nach 399,82 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagvormittag um 0,40 Prozent auf 401,41 US-Dollar gestiegen. Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um -0,30 Prozent auf 2.522,21 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.529,82 US-Dollar. Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt -0,74 Prozent auf 85,13 US-Dollar, nach 85,77 US-Dollar am Vortag. Daneben fällt Ripple um -0,38 Prozent auf 2,133 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2,141 US-Dollar. Nach 0,6905 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Samstagvormittag um -3,30 Prozent auf 0,6677 US-Dollar gesunken. In der Zwischenzeit geht es für Monero bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 0,36 Prozent auf 326,55 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 325,39 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1782 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:40 auf 0,1778 US-Dollar beziffert. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0062 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeit muss Stellar Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Stellar-Kurs um -1,64 Prozent auf 0,2612 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2655 US-Dollar an der Tafel. In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0079 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0084 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Dash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (21,92 US-Dollar) geht es um -1,00 Prozent auf 21,70 US-Dollar nach unten. Derweil geht es für den NEO-Kurs bergab. NEO sinkt -1,33 Prozent auf 5,730 US-Dollar, nach 5,807 US-Dollar am Vortag. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

