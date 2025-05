NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von NVIDIA

Kursverlauf

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 136,18 USD nach.

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,2 Prozent auf 136,18 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 135,84 USD. Bei 138,80 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 8.362.858 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 153,13 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 12,45 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 36,39 Prozent sinken.

Nach 0,030 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,039 USD je NVIDIA-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 161,67 USD für die NVIDIA-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 28.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44,06 Mrd. USD – ein Plus von 69,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 26,04 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 20.08.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,37 USD fest.

