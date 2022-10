Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagmittag in Grün

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 34,59 EUR. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,50 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 361.594 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.11.2021 auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,85 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 27,69 EUR. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 24,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,45 EUR je Covestro-Aktie an.

Covestro veröffentlichte am 02.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,04 EUR gegenüber 2,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.703,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.956,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2023 erwartet.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,99 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie verliert: Covestro emittiert Schuldschein in Millionenhöhe

September 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie tiefer: Covestro-Chef Steilemann wird Präsident des Verbands der Chemischen Industrie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro