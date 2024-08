Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Covestro. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 54,44 EUR zu.

Das Papier von Covestro legte um 11:40 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 54,44 EUR. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 54,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28.821 Covestro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.07.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 2,24 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,57 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,181 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,00 EUR für die Covestro-Aktie.

Am 30.07.2024 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3,69 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 3,72 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,412 EUR ausweisen wird.

