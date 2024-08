Kursentwicklung

Covestro Aktie News: Covestro zieht am Mittwochmittag an

21.08.24 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 53,96 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 53,96 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,04 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.335 Covestro-Aktien umgesetzt. Am 09.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,66 EUR. Gewinne von 3,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 44,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2024). Mit einem Kursverlust von 17,40 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Covestro-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,181 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,00 EUR. Am 30.07.2024 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,38 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3,69 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,81 Prozent verringert. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025. Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,412 EUR ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter Börse Frankfurt in Rot: So performt der LUS-DAX am Dienstagnachmittag Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX mittags im Minus

