Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Donnerstagvormittag ins Minus

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 51,64 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 51,64 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 51,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.929 Covestro-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 54,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2023). Gewinne von 4,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,69 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 86,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,11 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 01.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3.720,00 EUR, gegenüber 4.703,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,90 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Covestro wird am 27.10.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,100 EUR in den Büchern stehen haben wird.

