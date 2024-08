Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Mittag fester

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 54,10 EUR.

Das Papier von Covestro legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 54,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Covestro-Aktie bei 54,20 EUR. Bei 53,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 84.459 Covestro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 55,66 EUR. 2,88 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,57 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 17,62 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,181 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 30.07.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 04.11.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,412 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

