Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagnachmittag kaum bewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 53,88 EUR.

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 53,88 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 54,20 EUR zu. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 53,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 116.799 Covestro-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,66 EUR) erklomm das Papier am 09.07.2024. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 3,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,57 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 30.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3,69 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 3,72 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,412 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

