Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag schwächer

So bewegt sich Covestro

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 53,68 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 53,68 EUR. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,62 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.586 Covestro-Aktien.

Am 09.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 16,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,181 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00 EUR an.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,72 Mrd. EUR gelegen.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Am 04.11.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,412 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittag mit Gewinnen