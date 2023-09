Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Freitagmittag fester

Covestro im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Covestro. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 51,92 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 51,92 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,92 EUR an. Bei 51,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 174.225 Covestro-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 3,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 27,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 46,67 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,11 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 01.08.2023 vor. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,14 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.720,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.703,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 27.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,100 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

