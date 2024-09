Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit Kursplus

Blick auf Covestro-Kurs

Die Aktie von Covestro gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 54,68 EUR zu.

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:40 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 54,68 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 54,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 54,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 83.427 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,90 EUR erreichte der Titel am 28.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 3,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 02.02.2024 auf bis zu 44,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,181 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 57,33 EUR.

Covestro gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,69 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,72 Mrd. EUR eingefahren.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

2024 dürfte Covestro einen Verlust von -0,492 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

