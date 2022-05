Covestro Aktie News: Covestro am Mittag tiefer

Die Covestro-Aktie notierte um 24.05.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 40,52 EUR. Im Tief verlor die Covestro-Aktie bis auf 40,07 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,31 EUR. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 180.568 Aktien.

Am 01.10.2021 markierte das Papier bei 60,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 32,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 59,88 EUR an.

Covestro ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.683,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.307,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Covestro-Bilanz für Q2 2022 wird am 02.08.2022 erwartet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 27.07.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 5,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

