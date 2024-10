Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagmittag nahezu unbewegt

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Covestro. Bei der Covestro-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 58,36 EUR.

Die Covestro-Aktie zeigte sich um 11:40 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 58,36 EUR an der Tafel. Bei 58,42 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Covestro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,36 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,38 EUR. Bisher wurden heute 115.942 Covestro-Aktien gehandelt.

Am 21.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 0,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 44,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Covestro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,141 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Covestro 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,67 EUR je Covestro-Aktie aus.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3,69 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,72 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,501 EUR ausweisen wird.

