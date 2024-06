Covestro Aktie News: Covestro legt am Dienstagmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Covestro. Zuletzt wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 54,60 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,4 Prozent auf 54,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Covestro-Aktie sogar auf 54,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 54,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 363.658 Covestro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.06.2024 bei 55,00 EUR. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 0,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 43,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 24,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Covestro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,336 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,13 EUR für die Covestro-Aktie.

Covestro ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,14 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 05.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,856 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

