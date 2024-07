Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Covestro

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 54,76 EUR.

Das Papier von Covestro befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 54,76 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 54,68 EUR. Bei 54,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.495 Covestro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,66 EUR) erklomm das Papier am 09.07.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 44,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,61 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,223 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 58,75 EUR.

Am 30.04.2024 hat Covestro die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,14 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,51 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Covestro am 30.07.2024 vorlegen. Covestro dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,825 EUR je Covestro-Aktie.

