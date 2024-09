Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit Verlusten

Covestro im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 54,62 EUR.

Die Covestro-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 54,62 EUR. Bei 54,54 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 54,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.386 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2024 markierte das Papier bei 56,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 4,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,57 EUR am 02.02.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 18,40 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,181 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 57,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 30.07.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 EUR gegenüber 0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 3,69 Mrd. EUR, gegenüber 3,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,81 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2024 einen Verlust in Höhe von -0,492 EUR ausweisen wird.

