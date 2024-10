Covestro Aktie News: Covestro verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Blick auf Covestro-Kurs

Die Aktie von Covestro zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Covestro-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 58,26 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Covestro-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 58,26 EUR. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,36 EUR aus. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 58,18 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 58,30 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 857.057 Stück gehandelt.

Am 21.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,50 EUR an. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 0,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.02.2024 (44,57 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 23,50 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,141 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 59,67 EUR.

Am 30.07.2024 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,24 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,72 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte Covestro im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,501 EUR einfahren.

