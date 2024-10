Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Vormittag um Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Covestro hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Covestro-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 58,30 EUR.

Bei der Covestro-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 58,30 EUR. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 58,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 58,24 EUR ein. Mit einem Wert von 58,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 95.618 Covestro-Aktien den Besitzer.

Bei 58,50 EUR markierte der Titel am 21.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Bei 44,57 EUR fiel das Papier am 02.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 23,55 Prozent Luft nach unten.

Covestro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,141 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 59,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 30.07.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,72 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,69 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Laut Analysten dürfte Covestro im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,501 EUR einfahren.

