Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag höher

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 35,50 EUR zu. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,50 EUR zu. Bei 34,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 101.838 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 39,30 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,21 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,36 EUR für die Covestro-Aktie.

Covestro gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Covestro mit 2,32 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.618,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.956,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Covestro wird am 02.03.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 20.02.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Aktie aus.

