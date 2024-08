Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagnachmittag mit angezogener Handbremse

Kursverlauf

Die Aktie von Covestro zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Covestro-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 53,80 EUR.

Die Covestro-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 53,80 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,08 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 53,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,98 EUR. Zuletzt wechselten 81.413 Covestro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 55,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 3,46 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,00 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 EUR gegenüber 0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 3,69 Mrd. EUR, gegenüber 3,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,81 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 29.10.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 04.11.2025.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,412 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

