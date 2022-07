Covestro Aktie News: Covestro schiebt sich am Nachmittag vor

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 28.07.2022 16:22:00 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 32,76 EUR. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 33,29 EUR. Bei 32,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 344.148 Covestro-Aktien umgesetzt.

Bei 60,24 EUR erreichte der Titel am 01.10.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 45,62 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2022 auf bis zu 30,73 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,61 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 56,17 EUR an.

Am 03.05.2022 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Covestro ein EPS von 2,03 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 4.683,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.307,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 41,61 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2022 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,04 EUR je Aktie belaufen.

