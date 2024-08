Covestro Aktie News: Covestro zieht am Vormittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 53,98 EUR.

Um 09:04 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 53,98 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Covestro-Aktie bis auf 54,06 EUR. Mit einem Wert von 54,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 1.900 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 55,66 EUR. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 3,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 21,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,00 EUR.

Am 30.07.2024 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,24 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,412 EUR je Covestro-Aktie stehen.



