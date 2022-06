Covestro Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Covestro

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 29.06.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 33,42 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Covestro-Aktie bis auf 33,33 EUR. Bei 34,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 390.765 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 60,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 44,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2022 auf bis zu 32,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 2,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,71 EUR.

Covestro veröffentlichte am 03.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro noch ein Gewinn pro Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4.683,00 EUR gegenüber 3.307,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2022 terminiert. Schätzungsweise am 27.07.2023 dürfte Covestro die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,32 EUR je Aktie.

