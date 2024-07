Covestro Aktie News: Covestro am Montagvormittag ohne große Veränderung

So bewegt sich Covestro

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 54,98 EUR.

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 54,98 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 55,04 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 54,64 EUR. Bei 54,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.661 Covestro-Aktien.

Bei 55,66 EUR markierte der Titel am 09.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 1,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 02.02.2024 Kursverluste bis auf 44,57 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,93 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Covestro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,223 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 58,75 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 30.04.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,825 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

