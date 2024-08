Covestro Aktie News: Covestro macht am Mittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Covestro. Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:45 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 55,74 EUR zu. In der Spitze gewann die Covestro-Aktie bis auf 55,92 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,74 EUR. Bisher wurden heute 85.551 Covestro-Aktien gehandelt.

Am 28.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,57 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 25,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,181 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 58,00 EUR.

Am 30.07.2024 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,24 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,413 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

