Covestro Aktie News: Covestro am Freitagnachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Covestro zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 55,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,64 EUR an. Mit einem Wert von 55,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 109.513 Aktien.

Am 28.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 2,60 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.02.2024 auf bis zu 44,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 24,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 58,00 EUR.

Am 30.07.2024 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,69 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,72 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Covestro dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,413 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX

Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt mittags im Plus