Covestro Aktie News: Covestro büßt am Mittag ein

Die Aktie von Covestro gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 54,70 EUR ab.

Um 11:47 Uhr fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 54,70 EUR ab. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,46 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 114.515 Covestro-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,90 EUR erreichte der Titel am 28.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 4,02 Prozent wieder erreichen. Am 02.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 44,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 18,52 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 57,33 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 30.07.2024 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von 0,24 EUR vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,81 Prozent zurück. Hier wurden 3,69 Mrd. EUR gegenüber 3,72 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Covestro-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Laut Analysten dürfte Covestro im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,492 EUR einfahren.

