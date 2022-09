D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret äußerte sich am 28.09.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,740 TRY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,140 TRY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 70,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,99 Milliarden TRY. Im Vorjahresviertel waren 1,75 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Verlust von 0,750 TRY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 3,00 Milliarden TRY gerechnet.

Redaktion finanzen.net