D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag im Keller

08.01.25 16:08 Uhr

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 44,2 Prozent auf 5,33 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 44,2 Prozent auf 5,33 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 5,26 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,33 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 5.964.750 Stück. Am 28.12.2024 markierte das Papier bei 11,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die D-Wave Quantum-Aktie somit 53,25 Prozent niedriger. Am 20.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 87,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Am 14.11.2024 äußerte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,87 Mio. USD im Vergleich zu 2,56 Mio. USD im Vorjahresquartal. Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.04.2025 veröffentlicht. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,336 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie D-Wave Quantum-Aktie offenbar mit Gewinnmitnahmen nach kräftigem Kurszuwachs D-Wave Quantum-Aktie extrem volatil: Das bewegt den Quantencomputing-Spezialisten

