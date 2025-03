Quanten-Revolution

Der legendäre Hedgefonds-Manager Israel Englander setzt auf den nächsten großen Durchbruch: Quantencomputer. Mit gezielten Investments in diese zwei vielversprechenden Aktien will der Milliardär vom Hype profitieren.

• Milliardär Israel Englander setzt auf Quantencomputer-Aktien

• Fonds Millennium Management mit jahrelanger Erfolgsbilanz

• D-Wave Quantaum und Rigetti Computing im Visier



Quantencomputer: Revolutionäre Technologie mit Potenzial

Quantencomputer gelten als eine der größten technologischen Umwälzungen derzeit. Es handelt sich dabei um Computer, die Quantenmechanik nutzen, um Informationen mit einer enormen Geschwindigkeit verarbeiten zu können. Praktische Anwendungen und Rentabilität sind zwar noch weit entfernt, die Aussichten aber sind vielversprechend.

So setzt mittlerweile auch Israel Englander, Vorsitzender und CEO von Millennium Management, auf die Quantentechnologie. Der Milliardär verwaltet einen 75,8 Milliarden US-Dollar schweren Fonds, der seit seiner Gründung im Jahr 1989 lediglich ein einziges Verlustjahr verbuchen musste. Im Bereich des Quantencomputings setzt Englander vor allem auf zwei Aktien: D-Wave Quantum und Rigetti Computing.

D-Wave Quantum mit enormem Potenzial

Die D-Wave Quantum-Aktie hat 2024 an der NYSE den Turbo gezündet: Nachdem das Papier das Jahr 2023 noch mit einem Kurs von 0,88 US-Dollar beendet hatte, stand ein Jahr später ein Wert von 8,40 US-Dollar an der Kurstafel. Damit konnte sich die D-Wave-Aktie im zurückliegenden Jahr um mehr als 854 Prozent verteuern. Seit dem Beginn des neuen Jahres 2025 ist die Bilanz allerdings etwas getrübt, derzeit beträgt der Abschlag 33,33 Prozent auf zuletzt 5,60 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 5. März 2025).

Dennoch zeigt sich Englander optimistisch hinsichtlich des Unternehmens, das als Pionier im Bereich des Quantencomputings gilt und sich dabei auf Quantum Annealing spezialisiert hat. Im Gegensatz zu anderen Quantencomputer-Herstellern wie IBM, Google oder Rigetti, die auf Gate-basierte Quantencomputer setzen, konzentriert sich D-Wave auf Optimierungsprobleme mithilfe dieses speziellen Ansatzes zur Lösung komplexer Optimierungsmodelle. Diese Technik eignet sich besonders gut für Optimierungsprobleme, etwa in Logistik, Finanzmodellierung oder Materialwissenschaften. Darüber hinaus unterscheidet sie sich von den Universal-Gate-Quantencomputern, da diese für breitere Anwendungen gedacht sind. D-Wave bietet seinen Quantencomputing-Dienst über die Cloud an, beispielsweise über die Plattform Leap, die Unternehmen und Forschern direkten Zugriff ermöglicht. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Burnaby, Kanada, arbeitet etwa mit Volkswagen, Lockheed Martin und MasterCard zusammen, um reale Probleme wie Routenoptimierung, Betrugserkennung und Produktionsplanung zu lösen.

Englander sieht in dem Bereich und besonders in D-Wave Quantum großes Potenzial, weshalb er im vierten Quartal 2024 auch die Aktien der Kanadier neu in sein Depot aufgenommen hat: 2.273.530 Anteilsscheine erwarb der renommierte Hedgefonds-Manager.

Am Markt gebe es derzeit einige Katalysatoren, die D-Wave weiter nach vorne bringen könnten. So sei etwa die erwartete Verabschiedung des NQI (National Quantum Initiative) Reauthorization Act vielversprechend, wie TipRanks erläutert. Nachdem Annealing zunächst im ursprünglichen Gesetzentwurf nicht als gültiger Quantencomputeransatz anerkannt wurde, wurde dies noch überarbeitet und geändert, was es D-Wave ermöglicht, an dem Programm teilzunehmen. Mit Blick auf diese Entwicklungen zeigt sich daher auch Benchmark-Analyst David Williams: "Wir glauben, dass das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren von der NQIA profitieren wird, und sehen Raum für Aufwärtsbewegungen, wenn das Unternehmen im Hardware-Umsatz Fuß fasst. Darüber hinaus erwarten wir, dass sich die Geschwindigkeit von Verkäufen bis zur Bereitstellung erhöht, wenn die neu strukturierte Markteinführungsstrategie an Fahrt gewinnt, Effizienzverbesserungen durch Iteration erzielt werden und Software-/Anwendungs-IP-Blöcke neu verwendet werden".

Das Gros der Analysten zeigt sich derzeit optimistisch für die D-Wave Quantum-Aktie: Alle der fünf auf TipRanks bewertenden Analysten empfehlen das Papier zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell bei 8,63 Prozent, was einem Aufwärtspotenzial von über 54 Prozent gegenüber dem jüngsten Schlusskurs entspricht (Stand der Daten: Schlusskurs vom 5. März 2025).

Rigetti Computing-Aktie: Eindrucksvolle Kursrally

Auch Rigetti Computing hat sich auf Quantencomputer spezialisiert und gilt in diesem Bereich als eines der führenden Unternehmen. Es entwickelt sowohl die Hardware als auch die Software für Quantencomputer und bietet Cloud-basierte Quantencomputing-Dienste an. Rigetti konkurriert mit Unternehmen wie IBM, Google und IonQ im Bereich der Quanteninformatik.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berkeley, Kalifornien, wurde 2013 von dem Physiker und führenden Quantencomputer-Experten Chad Rigetti gegründet und konzentriert sich auf supraleitende Quantenprozessoren. Diese Technologie basiert auf supraleitenden Qubits, die bei extrem niedrigen Temperaturen betrieben werden müssen. Rigetti bietet Zugang zu seinen Quantencomputern über die eigene Cloud-Plattform Forest sowie über Partnerschaften mit anderen Cloud-Anbietern. Rigetti arbeitet daran, Quantencomputing für kommerzielle Anwendungen nutzbar zu machen, insbesondere in Bereichen wie Optimierung, maschinelles Lernen und Finanzmodellierung. Darüber hinaus hat Rigetti bereits einige Partnerschaften mit Regierungsbehörden geschlossen, um die Grenzen der Technologie zu erweitern, wie etwa TipRanks anmerkt.

Die Analysteneinschätzungen bei TipRanks zeigen ein eindeutiges Bild: Während fünf Wall Street-Analysten die Rigetti-Aktie bewertet haben, raten alle von ihnen zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 15,25 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von fast 87 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau gleichkommen würde (Stand der Daten: 5. März 2025).

Und auch Englander glaubt an das Potenzial von Rigetti. So hat er erst im zurückliegenden Quartal seine Beteiligung durch den Erwerb von 1.417.666 neuen Aktien massiv aufgestockt. Die Rigetti Computing-Aktie hat im vergangenen Jahr 2024 außerdem eine beeindruckende Rally an der NASDAQ aufs Parkett gelegt: Stolze 1.457 Prozent ging es für das Papier nach oben von 0,98 US-Dollar auf schlussendlich 15,26 US-Dollar. Seit Jahresstart 2025 fällt die Performance allerdings ernüchternder aus: Derzeit steht ein Abschlag von über 46 Prozent an der Kurstafel (Stand der Daten: Schlusskurs vom 5. März 2025).



Wie sich die zwei Quantencomputer-Aktien tatsächlich entwickeln werden und ob Englander somit Recht behält mit seiner optimistischen Einschätzung, wird sich zeigen.



