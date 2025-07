Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag verlustreich

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 93,26 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 93,26 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 93,24 EUR. Bei 93,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 51.851 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 114,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR ab. Abschläge von 15,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,36 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,77 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 114,60 EUR aus.

Am 30.04.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,69 EUR gegenüber 6,55 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77,56 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 75,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 25.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 18,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz präsentiert Quartalsergebnisse

Volkswagen-Aktie etwas höher: VW liefert im zweiten Quartal etwas mehr aus

TRATON-Aktie im Aufwind: TRATON steigert Gesamtabsatz - Gemischte Entwicklung der Marken