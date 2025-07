Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 96,36 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,4 Prozent auf 96,36 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 95,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,40 EUR. Zuletzt wechselten 429.944 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,51 Prozent hinzugewinnen. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 22,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,53 EUR aus. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 115,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,34 EUR gegenüber 6,55 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 80,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 17,57 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

