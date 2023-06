D2L veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aktien in diesem Artikel

D2L hat sich am 08.06.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2023 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,090 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 44,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte D2L einen Umsatz von 41,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net

