Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 37,97 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 37,97 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 38,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,57 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 50.250 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,34 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,92 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,00 EUR.

Daimler Truck gewährte am 03.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,90 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,26 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 13,20 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

