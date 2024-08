Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagvormittag im Sinkflug

Daimler Truck im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,1 Prozent auf 33,93 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 5,1 Prozent auf 33,93 EUR nach. Bei 33,52 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,55 EUR. Zuletzt wechselten 201.819 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,64 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. 40,41 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 27,97 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2023). Abschläge von 17,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,97 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 55,00 EUR angegeben.

Am 03.05.2024 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,90 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 13,26 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,20 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Daimler Truck dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

