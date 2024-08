Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,0 Prozent auf 33,21 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,0 Prozent auf 33,21 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 33,08 EUR. Bei 33,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 436.176 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,78 Prozent.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,92 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 54,38 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 13,26 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13,88 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,40 EUR je Aktie.

