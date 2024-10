Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag mit Kursplus

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 34,08 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 11:48 Uhr 0,6 Prozent. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,38 EUR aus. Mit einem Wert von 33,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 213.992 Daimler Truck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 47,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2023 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 01.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,00 Prozent auf 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,88 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Abschläge

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone

Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt nachmittags zurück