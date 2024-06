Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochvormittag im Aufwind

Daimler Truck im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 39,64 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 39,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 39,69 EUR. Bei 39,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 74.682 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,18 Prozent. Am 08.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,44 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,01 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 56,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 03.05.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 EUR, nach 0,90 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,20 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,26 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 30.07.2025 dürfte Daimler Truck die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,61 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

