Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 31,81 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 32,15 EUR. Bei 31,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 608.822 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,76 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,97 EUR am 08.11.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,80 EUR je Daimler Truck-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 52,75 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 1,11 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,00 Prozent auf 13,33 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

