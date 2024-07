Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 37,79 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 37,79 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 37,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 415.236 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 47,64 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2023 Kursverluste bis auf 27,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,99 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 55,50 EUR an.

Am 03.05.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 13,26 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,20 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Daimler Truck dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX mit Kursplus

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Zuschläge

Investment-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von Goldman Sachs Group Inc.